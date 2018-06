Bender, A., Beller, S.: Die Welt des Denkens: Kognitive Einheit, kulturelle Vielfalt. Hans Huber, Bern 2013

Hansen, K. P.: Die Geschichte der Emotionalität: Eine Skizze. In: Psychologie und Geschichte 1, S. 37-48, 1989

Henrich, J. et al.: The Weirdest People in the World?. In: Behavioral and Brain Sciences 33, S. 61-83, 2010

Kemp, S.: Cognitive Psychology in the Middle Ages. Praeger, New York 1996

Plamper, J.: Geschichte und Gefühl. Grundlagen der Emotionsgeschichte. Siedler, München 2012