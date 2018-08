Manche Formeln sehen aus wie Mathematik, sind aber genau genommen keine. Zum Beispiel handelt dieser Ausdruck nicht von Zahlen, sondern von den Bausteinen eines Atomkerns:

\( ^1_1 p \rightarrow\ ^1_0n + e^+ +

u_e \)

Hier dargestellt ist der Beta-plus-Zerfall. Ein Proton wandelt sich in ein Neutron um, wobei gleichzeitig ein Positron und ein Elektron-Neutrino entstehen. Ausdrücke dieser Art findet man überall in der Atom-, Kern- und Teilchenphysik. In gewissem Sinn beschreiben sie das, was die Alchemisten des Mittelalters vergeblich zu bewerkstelligen versuchten: die Umwandlung von Elementen …