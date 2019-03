Seleukos I.: Alexanders Erbe

Auf einen Blick Ein wahrer Hellenist Der größte Teil des Weltreichs, vom Mittelmeer bis in den Osten Persiens, fiel dem Diadochen Seleukos zu, dem Begründer der nach ihm benannten Dynastie. In der politischen Organisation seines Reichs folgte er der Vision Alexanders von einer Ost-West-Integration, dem Kennzeichen des Hellenismus. So etablierten die Seleukiden griechische Stadtstruk­turen wie Bürgerversammlungen, nutzen aber auch einheimische Institutionen wie Tempelgremien, die griechischen Mustern ähnelten.

Gemessen an der Größe seines Reichs durfte sich Seleukos I. (um 358–281 v. Chr.) als Gewinner der Diadochenkriege bezeichnen, erhielt er doch am Ende den Löwenanteil am einstigen Alexanderreich. Der Sohn eines makedonischen Generals war seinem Monarchen als »Hypaspistes« nach Asien gefolgt. Er gehörte also zu einer Eliteeinheit der Infanterie, die schnell und flexibel zwischen der lanzenstarrenden Phalanx und der makedonischen Reiterei agierte. Adlige Hypapistai wie Seleukos dienten außerdem in der königlichen Leibwache.

In vielen Schlachten bewährt, stieg Seleukos zu den »Hetairoi« auf, den direkten Gefolgsleuten Alexanders. Als Mitglied dieses elitären Zirkels heiratete er bei der »Massenhochzeit von Susa« 324 v. Chr. eine adlige Perserin, und er war einer der wenigen Teilnehmer, die ihre Ehe nicht wieder lösten ...