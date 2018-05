Auf einen Blick Sexuelle Übergriffe unter Teenagern Rund jeder vierte Neunt- oder Zehntklässler war laut Umfragen schon einmal Opfer eines sexuellen ­Übergriffs. Wie oft dergleichen vorkommt, scheint dabei nicht von der Schulform abzuhängen. Knapp zwei Drittel der betroffenen Schülerinnen und Schüler ­berichten, dass es sich bei den Tätern um Freunde, Mitschüler oder Bekannte handelt. Psychologische Beratung benötigen nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter. Zu den Ursachen des grenzverletzenden Verhaltens zählen eigene Gewalterfahrungen sowie mangelnde Unterstützung im Elternhaus.

Ein Zwölfjähriger aus Duisburg fasst einer Gleichaltrigen an die Brust. In Nieder­bayern fahndet die Polizei nach einem Jugendlichen, der in der Bahn seinen Penis entblößte und Mädchen körperlich bedrängte. Und in Berlin sollen 14-Jährige eine Mitschülerin sogar missbraucht haben.

Teenager, die Teenager sexuell belästigen oder sogar tätlich werden? Das scheint vielleicht ungewöhnlich, doch Zeitungsmeldungen wie die obigen zeigen vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Tatsächlich erfolgen entsprechende Übergriffe im Jugendalter überwiegend durch Altersgenossen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Erhebung unter mehr als 2700 Schülern in Hessen. In der Speak!-Studie, einer Kooperation der Universitäten Marburg und Gießen, befragten Forscher im Jahr 2016 Neunt- und Zehntklässler zu ihren Erfahrungen mit sexueller Gewalt. Demnach hatte beinahe jeder vierte bereits selbst einen sexuellen Übergriff erlebt. Die Täter: in den meisten Fällen Jugendliche …