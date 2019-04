Futur III: Sie haben Aliens im Haus?

Die beste Strategie ist natürlich immer: sie gar nicht erst hereinzulassen. Aber vielleicht haben Sie Ihren Schornstein nicht abgedichtet oder ein Loch im Fliegengitter übersehen, und jetzt flitzt ein winziges Raumschiff der Außerirdischen in Ihrem Wohnzimmer oder in Ihrer Küche herum oder jagt unter Ihrem Esstisch durch. Es hat dann wirklich keinen Sinn, sich selbst die Schuld zu geben oder darüber zu spekulieren, welches Ihrer Kinder vielleicht die Eingangstür offen gelassen hat, während sie alle nach den Feiertagen ihre Autos vollpackten, um Sie dann wieder einmal in Ihrem leeren Nest zurückzulassen …