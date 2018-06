Auf einen Blick Was ist schon wahr? Viele Paradoxien des Denkens sind seit Jahrhunderten Gegenstand philosophischer Reflexion. Sie verraten einiges über die Natur unseres Verstands. Während manche scheinbare Widersprüche auf der Mehrdeutigkeit oder Vagheit von Begriffen beruhen, lassen andere unser Konzept von Wahrheit und Falschheit fraglich erscheinen. Das seit der Antike gültige Prinzip der "Zweiwertigkeit", wonach eine Aussage nicht zugleich wahr und falsch sein kann, ist vermutlich nicht logisch zu begründen.

Nachdem Sokrates, der Ahnvater der abendländischen Philosophie, schon eine Weile mit Menon von Pharsalos über das Wesen der Tugend disku­tierte, stellte Menon dem berühmten Denker die folgende Frage: "Auf welche Weise willst du suchen, wovon du überhaupt nicht weißt, was es ist? Denn als welches von allem, was du nicht weißt, willst du es dir denn vorlegen? Oder wenn du es träfest, wie willst du erkennen, dass es dieses ist, was du nicht wusstest?" Sokrates bemerkte, dass Menon ihn vor ein Dilemma stellen wollte. Entweder man weiß schon, was man wissen möchte, oder man weiß es nicht. Wenn man es schon weiß, dann ist es unnötig, danach zu suchen. Weiß man es aber nicht, ist die Suche unmöglich; denn man kann nichts finden, was man nicht kennt.

Was der griechische Philosoph und Sokrates-Schüler Platon hier in seinem Dialog "Menon" schildert, ist als Paradoxon der Erkenntnis bekannt geworden. Paradoxa sind Aussagen, die, aus einer anscheinend schlüssigen Argumentation folgend, im Widerspruch zu vor­herr­schenden Meinungen stehen und dem Alltags­verstand oder vertrauten Denkmustern zuwiderlaufen. Wie im geschilderten Beispiel der niederschmetternde Befund, dass man niemals echte Erkenntnis über irgend­etwas erlangen kann …