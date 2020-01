Evolution: Sind heutige Menschenaffen schlauer als unsere Vorfahren?

Möglicherweise würden die heuti­gen Schimpansen und Gorillas in einem fiktiven Intelligenztest besser abschneiden als die frühen Mitglieder unseres Stammbaums wie Australopithecus. Das vermuten Wissenschaftler um Roger Seymour von der University of Adelaide in Australien.

Ihre Einschätzung beruht auf der Annahme, dass sich die Gehirnleistung am besten über die Dichte der Ver­knüpfungen zwischen Neuronen messen lässt …