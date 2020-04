Entwicklung: So fördert Babysprache den Spracherwerb

So fördert Babysprache den Spracherwerb

Eltern auf der ganzen Welt reden intuitiv auf eine bestimmte Art und Weise mit ihrem Nachwuchs: langsamer, übertrieben betont und in einer höheren Stimmlage. Diese »Kleinkindsprache« unterstützt den Spracherwerb, denn sie macht es Babys leichter, lautliche Unterschiede zu erfassen. Dass dies aber nicht der einzige Grund ist, legt jetzt eine Studie der University of Washington in Seattle nahe. Naja Ferjan Ramírez und ihre Kollegen analysierten die Eltern-Kind-Kommunikation von …