Der Stern Proxima Centauri ist der nächste Nachbar unserer Sonne und wird von mindestens einem Exoplaneten namens Proxima b umkreist – sogar in der so genannten habitablen Zone, die flüssiges Wasser erlaubt. Es ist jedoch zunehmend fraglich, ob sich in dem Sternsystem, das gut 4,2 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, wirklich Leben entwickeln könnte: Der rote Zwergstern feuert immer wieder große Mengen energiereicher Strahlung ins All, die eine etwaige Planetenatmosphäre möglicherweise längst ins All geblasen hat …