Neurowissenschaften: Soziale Landkarten im Gehirn

Auf einen Blick Orientierung im Beziehungsgeflecht Höhere Lebewesen einschließlich des Menschen nutzen mentale Modelle ihrer Umwelt, um im Geist Routen durchzuspielen und dabei den günstigsten Weg zu einem Ziel zu finden. Neuronale Modelle der Umwelt scheinen auch bei komplexeren geistigen Funktionen wie Gedächtnis, Vorstellungskraft, logischem Schließen und abstraktem Denken eine zentrale Rolle zu spielen. Laut neuen Erkenntnissen bilden mentale Karten sogar die Dynamik zwischenmenschlicher Beziehungen ab. Als Koordinaten dienen dabei unter anderem die soziale Distanz und die hierarchische Position.

Es heißt, im Leben gebe es keine Abkürzungen. Doch schon das Gehirn einer Ratte straft diese Sentenz Lügen. Tatsächlich ist es geradezu getrimmt darauf, kürzeste Wege zu finden. Das erste Indiz dafür fand 1948 Edward Tolman (1886–1956) an der University of California in Berkeley. In einem seiner Experimente musste eine hungrige Ratte von einem runden Tisch aus in einen dunklen, engen Tunnel laufen, dort einmal links und zweimal rechts abbiegen und schließ­ lich einem gut beleuchteten schmalen Korridor folgen, um an eine Schale mit Futter zu gelangen. Dabei blieb ihr die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Routen erspart: Es gab nur den einen gewundenen Pfad. Diesen Weg nahm das Tier vier Tage lang wieder und wieder. Als die Ratte am fünften Tag erneut in den vertrauten Tunnel lief, stieß sie jedoch auf eine Wand.

(...)