Byzanz: Hüter des Wissens

Auf einen Blick Sammeln, Bewahren, Heilen Alexandria entwickelte sich nach der Teilung des Römischen Reichs 395 zu einem Zentrum der Heilkunde. Ärzte trugen dort die Schriften antiker Gelehrter in Sammlungen zusammen. Mit der muslimischen Eroberung Nordafrikas konzen­trierte sich die medizinische Elite auf Konstantinopel. Es entstanden öffentliche Krankenhäuser. Schriftsammlungen enthielten vermehrt eigene Erfahrungen. Auf Griechisch geschriebene Texte erreichten Westeuropa durch Übersetzungen ins Persische und Arabische sowie durch den Erwerb von Manuskripten, insbesondere nach der Eroberung Konstantinopels 1453.

Das Jahr 1453 gilt Historikern als Wendepunkt der Geschichte: Konstantinopel, Hauptstadt von Byzanz, wurde von osmanischen Truppen erobert. Nach mehr als einem Jahrtausend war das einst so mächtige Kaiserreich Geschichte – und Europa trat in eine neue Zeit ein. Denn Sammlungen antiker und spätantiker Schriften erreichten nun auf verschiedenen Wegen den Westen. Den Wissenschaften und insbesondere der Heilkunde eröffneten sich neue Horizonte. Zwar war das Wissen eines Hippokrates oder Galen nie ganz in Vergessenheit geraten, hatte die mittelalterliche Medizin sogar maßgeblich beeinflusst. Doch nun herrschte daran geradezu ein Überfluss, und das verdankte sich Generationen byzantinischer Gelehrter.

Als das Imperium Romanum 395 n. Chr. in zwei Teile zerbrach, spaltete sich auch die Welt der Heilkunde: In den neuen Königreichen des Westens verfügte nur eine kleine Zahl von Aristokraten über die kostbaren antiken Texte, viele gingen in den Wirren der Völkerwanderungszeit verloren oder wurden einfach nicht in die neuen Formen der Schriftlichkeit – Kodizes genannte Bücher statt der in der Antike üblichen Schriftrollen – übertragen. Zwar kopierten die Skriptoren der Klöster manche Werke , doch nur im Oströmischen Reich blieb das Wissen von Ärzten wie Hippokrates und Galen lebendig, wurde gelehrt, tagtäglich angewandt und erweitert …