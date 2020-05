Neurowissenschaft: Spezielle Hirnzellen für Ereignisse

Ein Restaurantbesuch läuft stets ähnlich ab: Man nimmt Platz, studiert die Karte, bestellt, isst. Wie das Gehirn einen solchen Ablauf in wiederkehrende Einheiten gliedert, lässt sich sogar auf der Ebene einzelner Neurone beobachten. Das wollen Forscher um Susumu Tonegawa vom Massachusetts Institute of Technology an Mäusen nachgewiesen haben. Sie entdeckten Zellen, die – um im Bild zu bleiben – auf »Dessert« spezialisiert sind und immer dann feuern, wenn der Nachtisch gerade ansteht….