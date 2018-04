Bislang gingen Wissenschaftler davon aus, dass auch im Gehirn von erwachsenen Menschen stetig neue Nervenzellen geboren werden – zumindest in einigen Hirnregionen. Die prominenteste von ihnen ist der Gyrus dentatus im Hippocampus, ein Areal, das vor allem bei Lernvorgängen und Gedächtnisprozessen eine wichtige Rolle spielt. Ein Team um Arturo Alvarez-Buylla von University of California in San Francisco zieht diese Annahme nun in Zweifel: In Gewebeproben aus dem Gehirn von 59 erwachsenen Probanden konnten sie keine Hinweise auf die Entstehung neuer Neurone im Gyrus dentatus finden …