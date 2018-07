Herr Professor Pinker, »Wir leben in einer ­gewalt­tätigen Welt« – entspricht diese weit verbrei­tete Behauptung der Realität?

Viele Menschen gewinnen diesen Eindruck, weil sie in den Medien regelmäßig mit Terror­anschlägen, Kriegen, Kindermorden und Massakern konfrontiert werden. Doch die Zahlen zeigen, dass die Gewalt stetig ­zurückgegangen ist, seit wir Messwerte haben. Wenn wir die Tötungsdelikte in verschiedenen Regionen der Welt und in den verschiedenen Phasen der Geschichte zählen und sie zu den Bevölkerungszahlen in Beziehung setzen, sehen wir Kurven, die einen deutlichen Rückgang belegen. Wahrscheinlich leben wir in der am wenigsten gewalttätigen Zeit der gesam­ten Menschheitsgeschichte …