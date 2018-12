Gewässerchemie: Altlasten verzögern Rückgang von Todeszonen

Breitburg, D. et al.: Declining oxygen in the global ocean and coastal waters. In: Science 359, 10.1126/science.aam7240, 2018

Lefcheck, J. S. et al.: Long-term Nutrient Reductions Lead to the Unprecedented Recovery of a Temperate Coastal Region. In: PNAS 115, S. 3658-3662, 2018

Van Meter, K. J. et al.: Legacy Nitrogen may Prevent Achievement of Water Quality Goals in the Golf of Mexico. In: Science 360, S. 427-430, 2018