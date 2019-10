Wissenschaftler haben ein überraschend simples Gerät vorgestellt, das bei Nacht Strom erzeugen kann – wenn auch nur in geringen Mengen. Geht es nach den Forschern um Aaswath Raman von der University of California in Los Angeles, könnte die Erfindung in Gegenden eingesetzt werden, in denen Stromanschlüsse Mangelware sind …