Supernovae: Warten auf das galaktische Feuerwerk

Al Kharusi, S. et al.: SNEWS 2.0: A next-generation supernova early warning system for multi-messenger astronomy. New Journal of Physics 23, 2021

Murphey, C. T. et al.: Witnessing history: Sky distribution, detectability, and rates of naked-eye Milky Way supernovae. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 507, 2021

Rozwadowska, K. et al.: On the rate of core collapse super­novae in the milky way. New Astronomy 83, 2021