Physik: Der magische Winkel

Auf einen Blick Supraleitender Kohlenstoff Seit 30 Jahren versuchen Forscher, die Mechanismen der Hochtemperatur-Supraleitung in so genannten Cupraten zu verstehen. Sie können Strom verlustfrei übertragen. Die zweidimensionale Kohlenstoffvariante Graphen stellt Fortschritte in Aussicht: Verdreht man zwei der Schichten um 1,1 Grad gegeneinander, wird das Material plötzlich supraleitend. Da Graphen deutlich einfacher zu untersuchen ist, könnten sich die damit gewonnenen Erkenntnisse auf Cuprate und andere Hochtemperatur-Supraleiter übertragen lassen.

Die Elektronen flitzen einfach so hindurch, vorbei an all den Atomrümpfen. Normalerweise geht den geladenen Teilchen irgendwann die Puste aus, doch hier reicht ihre Energie auf ewig. Billionenfach strömen sie durch das, was Physiker einen Supraleiter nennen. Er überträgt Strom widerstandslos, ohne die sonst üblichen Verluste – und könnte damit unsere Welt verändern. Aber bisher funk­tioniert der Zauber nur bei extremen Minusgraden, meist im untersten Geschoss der Temperaturskala bei minus 273 Grad Celsius.

Schon lange träumen Physiker von einem Material, das auch bei 15, 20 oder 25 Grad keinen elektrischen Widerstand aufweist. Aber aus welchen chemischen Elementen müsste solch ein »Raumtemperatur«-Supraleiter bestehen, und in welche Anordnung müsste man die Atome bringen? Seit 30 Jahren ist das eine der großen Fragen der Physik.

Derzeit sehen sich die Experten einer Antwort so nah wie schon lange nicht mehr …