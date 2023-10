Technik: Wärmepumpe reloaded

Ein technisches Problem beschäftigte Zhibin Yu schon seit Jahren. 2020 ergab sich die perfekte Gelegenheit, es zu lösen. Als er während des ersten Covid-19-Lockdowns in seinem Zuhause in Großbritannien festsaß, hatte der Wärmetechniker plötzlich alle Zeit, die er brauchte, um die Effizienz von Wärmepumpen zu verbessern – den elektrischen Geräten, die Wärme von außen in Gebäude transportieren.

Wärmepumpen sind deutlich effizienter als Gasheizungen. Allerdings können die Standardmodelle, die Wärme aus der Luft aufnehmen, gerade an kalten Wintertagen vereisen, was ihre Wirksamkeit verringert. Yu, der an der University of Glasgow in Schottland forscht, grübelte wochenlang darüber nach. Er las eine Abhandlung nach der anderen. Und dann hatte er eine Idee. Die meisten Wärmepumpen vergeuden einen Teil der von ihnen erzeugten Wärme. Wenn er diese Abwärme auffangen und umleiten könnte, ließe sich das Problem lösen und die Gesamtleistung der Pumpen steigern …