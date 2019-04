Wissenschaftsförderung: Teures Systemversagen

Jahr für Jahr fließen weltweit mehr als zwei Billionen Dollar in die Forschung und Entwicklung, und Jahr für Jahr erscheinen mehrere Millionen Fachartikel. Können wir uns also beruhigt zurücklehnen und uns am wissenschaftlichen Fortschritt erfreuen? Die Hinweise mehren sich, dass die Art und Weise, wie wir Forschung betreiben, evaluieren und in der Öffentlichkeit kommunizieren, erschreckend wenig effektiv sind. Eine Artikelserie beispielsweise, die im Jahr 2014 in der Fachzeitschrift »Lancet« erschien, kam zu dem Ergebnis, dass rund 85 Prozent der in die biomedizinische Forschung investierten Gelder weitgehend nutzlos verschwendet werden. In vielen anderen Wissenschaftsbereichen sieht es ähnlich aus. Unser System der finanziellen Förderung versagt gleich in mehreren Punkten – doch es gibt mögliche Lösungen dafür …