Forensik : Sind Sexualtäter therapierbar?

Auf einen Blick Mangel an Beweisen In deutschen Gefängnissen und forensischen Psychiatrien gibt es zahlreiche stationäre Therapieangebote für Sexualstraftäter. Doch es mangelt an verlässlichen Befunden dazu, ob die Maßnahmen überhaupt wirken. Den vorliegenden Studien fehlt es meist an adäquaten Kontroll­gruppen, und oft evaluieren Forscher Programme, an deren Entwicklung sie selbst beteiligt waren. Das Nationale Zentrum für Kriminalprävention fand keine belastbaren Zahlen zur Wirksamkeit solcher Verfahren in der forensischen Psychiatrie, lediglich für den Strafvollzug im Gefängnis – dort aber ohne Hinweis auf Erfolg.

Am Nachmittag des 7. April 2009 wollte die Gefängnispsychologin Susanne Preusker gerade nach Hause gehen, als einer der Häftlinge, verurteilt wegen Mordes und Vergewaltigung, vor ihrem Büro stand. Er drückte ihr ein Messer an den Hals, verbarrikadierte den Raum und vergewaltigte sie mehrfach. Die Polizei umstellte das Gefängnis, doch es dauerte sieben Stunden, bis der Täter aufgab. Susanne Preusker kannte den Mann gut; sie leitete damals die sozialtherapeutische Abteilung des Hochsicherheitsgefängnisses in Straubing und hat ihn dort selbst vier Jahre lang behandelt.

Seit Jahrzehnten setzt das deutsche Rechtssystem auf sozialtherapeutische Maßnahmen, um Sexualstraftäter nach der Haft wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Sie finden stationär in zwei Arten von Institu­tionen statt: Im Gefängnis, dem »Strafvollzug«, arbeiten Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeiter in Einzel- oder Gruppentherapie mit den Tätern. Und: In den forensischen Psychiatrien, dem so genannten Maßregelvollzug, werden psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter zusätzlich von Ärzten und Pflegenden betreut. Dazu kommt ein wachsendes Angebot ambulanter Nachsorge für die Zeit der Wiedereingliederung nach der Haft …