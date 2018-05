Zahnerkrankungen sind heutzutage weit verbreitet. So leiden in den Industrienationen 60 bis 90 Prozent der Schulkinder an Karies. In Deutschland betrifft Karies sogar 15 Prozent der unter Dreijährigen. Das sind erschreckende Zahlen, bedenkt man, welch verheerende Auswirkungen Zahnerkrankungen auf den gesamten Körper haben können. Steven Lins Gesundheitsratgeber verfolgt daher einen ganzheitlichen Ansatz: Wer sich um die Gesundheit seiner Zähne kümmert, schützt zugleich auch Knochen, Darm, Immunsystem und Gehirn …