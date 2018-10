Am 17. Oktober 2015 kamen 180 Millionen Tonnen Fels plötzlich ins Rutschen. Direkt neben dem Tyndall-Gletscher stürzten sie in die Tiefe und verdrängten abrupt das Wasser im Tal, wodurch sich eine gewaltige Flutwelle bildete. Am gegenüberliegenden Hang schlug sie 193 Meter empor. Und selbst am 17 Kilometer entfernten Ausgang des Fjords erreichte sie noch eine Höhe von 15 Metern …