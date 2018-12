Mathematik: Unentscheidbare Aussagen über die Natur

Toby S. Cubitt, David Pérez-García und Michael Wolf

Toby S. Cubitt ist Royal Society Research Fellow und Dozent für Quanteninformatik am University College in London. Nach einer Promotion in Physik sowie Postdoc-Stellen in Mathematik und Computerwissenschaft widmet er sich jetzt Fragen der Quantenmechanik, die all diese Bereiche überspannen. David Pérez-García ist Professor für Mathematik an der Universidad Complutense und ständiges Mitglied des Instituto de Ciencies Matemáticas, beide in Madrid. Er arbeitet an mathematischen Problemen der Quantenphysik. Michael Wolf ist Professor für Mathematische Physik in der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität München. Seine Forschungsarbeit konzentriert sich auf mathematische und konzeptionelle Grundlagen der Quantentheorie.