Neurobiologie: Unerwartete Ursache des Wasserkopfs

Furey, C. G. et al.: De novo mutation in genes regulating neural stem cell fate in human congenital hydrocephalus. Neuron 99, 2018

Kolanus, W. et al.: Impaired neurogenesis alters brain biomechanics in a neuroprogenitor-based genetic subtype of congenital hydrocephalus. Nature Neuroscience 25, 2022

Kolanus, W. et al.: Co-existence of intact stemness and priming of neural differentiation programs in mES cells lacking Trim71. Scientific Reports 5, 2015