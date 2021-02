Kombinatorik: Unordentliche Graphen

Je größer ein Netzwerk wird, desto leichter lassen sich gewisse Strukturen darin erkennen. Dafür muss ein Graph aber sehr viel mehr Punkte enthalten als gedacht, wie Mathematiker nun gezeigt haben.

Nach mehr als 70 Jahren sind Mathematiker nun endlich einem der hartnäckigsten Zahlenwerte etwas näher gekommen. In einer noch nicht begutachteten Arbeit lieferten David Conlon vom Caltech und Asaf Ferber von der University of California in Irvine im September 2020 die bisher genaueste Schätzung für so genannte mehrfarbige Ramsey-Zahlen. Diese geben an, wie groß ein Netzwerk sein darf, bevor zwangsläufig bestimmte Arten von Mustern auftreten. »Im Universum gibt es keinen absoluten Zufall«, so Maria Axenovich vom Karlsruher Institut für Technologie in Deutschland. »Man findet immer geordnete Gruppen, und Ramsey-Zahlen stellen ein Maß dafür dar.«

Ein Graph oder Netzwerk ist eine Sammlung von Punkten, die durch Kanten miteinander verbunden sind …