Entstehung von Demenz: Der virale Faktor

Auf einen Blick Infektionen als Auslöser Im Verlauf einer Alzheimererkrankung sammeln sich charakteristische Proteinplaques im Gehirn von Betroffenen an. Welche Prozesse zu ihrer Entstehung beitragen, ist unklar. Manche Forscher vermuten, dass andere Krankheitserreger eine Rolle spielen. Zwei Studien weisen auf Herpesviren als mögliche Verursacher hin. Bestätigt sich der Verdacht, könnte das neue Möglichkeiten zur Früherkennung und zur vorbeu­genden Behandlung von Menschen mit erhöhtem Demenzrisiko eröffnen.

Wie entsteht die Alzheimerdemenz? Die Antwort darauf lautet immer noch: Wir wissen es nicht so genau. Die vorherrschende Amyloid-Hypothese besagt, dass Krankheitssymptome auftreten, wenn toxisches Beta-Amyloid sich im Gehirn ansammelt und zu Plaques zusammenlagert. Doch alle Studien mit Wirkstoffen, die darauf abzielten, diese Amyloid-Plaques aufzulösen, scheiterten bei Tests an Patienten. Bisher konnte kein einziges Medikament den progressiven Gedächtnisverlust stoppen oder dämmen. Das hat unter Alzheimerforschern auch zu Meinungsverschiedenheiten über die Krankheitsmechanismen geführt.

Manche Wissenschaftler sehen sich deshalb auch nach alternativen Erklärungen um. Dabei stießen einige von ihnen auf eine ältere, seit jeher umstrittene ­These. Sie besagt, dass Keime an der Entstehung von Alzheimer beteiligt sein könnten. Die Idee gewinnt in letzter Zeit an Boden: Im März 2016 riefen 33 Alzheimerforscher ihre Kollegen im Fachmagazin »Journal of Alzheimer’s Disease« dazu auf, die Theorie ernsthaft zu prüfen ...