Biologie: Vegetarische Haie

Haie haben sich im Lauf der Evolution zu perfekt angepassten Fleischfressern entwickelt: Sie sind schnell, stark, haben messerscharfe Zähne sowie eine exzellente Spürnase. Zudem kann ihr Magen beträchtliche Mengen Fleisch schnell verwerten, was dabei hilft, den großen Energiebedarf bei der Jagd zu decken. Doch nicht alle Haie scheinen auf dieses Verhaltensmuster festgelegt zu sein, haben nun Ökologen um Samantha Leigh von der University of California in Irvine festgestellt …