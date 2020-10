Mathematische Unterhaltungen: Viele Wege führen durch Manhattan

Als ich meinen New-York-Urlaub plante, beschloss ich, mich in Manhattan einzuquartieren. Weil ich ursprünglich aus einer ländlichen Gegend komme, wollte ich aber bei meinem Aufenthalt nicht auf etwas Natur und Grün verzichten. Bei der Zimmersuche achtete ich also darauf, dass das Hotel nahe an einem schönen Park gelegen ist, von denen es in Manhattan glücklicherweise viele gibt. Und so fand ich nach einiger Zeit eine nette Unterkunft, die meinen Ansprüchen entsprach.

Auf der Website warb das Hotel damit, ein Park sei nur 1,4 Kilometer entfernt – was im knapp 60 Quadratkilo­meter großen Manhattan eine vergleichsweise kurze Distanz darstellt. Nachdem ich das Zimmer gebucht hatte, sah ich mir die Lage der Unterkunft noch einmal genauer auf einer Karte an. Und da entdeckte ich, dass man zu Fuß knapp 2 Kilometer zum Park laufen muss – und nicht wie angegeben bloß 1,4.

Hat das Hotel wissentlich mit falschen Angaben ge­worben, oder waren die Mitarbeiter einfach nicht vertraut genug mit unserem Maßsystem? Beide Vorwürfe erwiesen sich als falsch …