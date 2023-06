Evolution: Vom Gestein zur ersten Zelle

Andreani, M. et al.: The rocky road to organics needs drying. Nature Communications 1, 2023

Preiner, M. et al.: The future of origin of life research: Bridging decades-old divisions. Life 10, 2020

Preiner, M. et al.: A hydrogen-dependent geochemical analogue of primordial carbon and energy metabolism. Nature Ecology & Evolution 4, 2020

Weiss, M. C. et al.: The physiology and habitat of the last universal common ancestor. Nature Biotechnology, 2016

Wimmer, J. L. E. et al.: Energy at origins: Favorable thermodynamics of biosynthetic reactions in the last universal common ancestor (LUCA). Frontiers in Microbiology 12, 2021

Xavier, J. C. et al.: Autocatalytic chemical networks at the origin of metabolism. Proceedings Biological Sciences 287, 2020