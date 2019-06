Vorschau: Vorschau Archäologie Geschichte Kultur

Faszination Gold

Ob Götterbild oder Totenmaske, Halsschmuck oder Münze – goldene Artefakte vergangener Kulturen faszinieren in besonderem Maß. Was treibt Menschen seit Jahrtausenden dazu, nach dem Edelmetall zu suchen und die kunstvollsten Dinge wie den keltischen Armreif daraus herzustellen? Seit einigen Jahren forschen Archäologen und Metallurgen, Kulturanthropologen und Historiker gemeinsam nach Antworten. Schon jetzt offenbart sich ein beein­druckendes Spektrum an kulturellen, religiösen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Gold brachte das Beste und das Schlechteste im Menschen hervor. Es förderte die Entwicklung von Kunsthandwerk und Metallverarbeitung – und brachte Völker dazu, sich gegenseitig auszurotten.

Themen sind unter anderem: Schmucke Gräber, Wertvoller Sand, Wertvoller Sand