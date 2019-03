Vorschau Gehirn und Geist 05/19

Das Glücksparadox

Erfüllende Arbeit, gesunde Umwelt, persönliche Freiheit: Allen Unkenrufen zum Trotz geht es uns heute im Schnitt viel besser als früheren Generationen. Und das gilt nicht nur für das Leben in Deutschland, sondern weltweit, wie der Marburger Sozialforscher Martin Schröder mit empirischen Daten belegt. Warum sehen viele Menschen dennoch so schwarz? Und gibt es objektive Kriterien, an denen jeder sein Glück messen kann?

