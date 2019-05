Vorschau Gehirn und Geist 07/19

Die Kunst der Selbstüberhöhung

»Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr!« Was der Volksmund so schön auf den Punkt bringt, bestätigen inzwischen auch Psychologen: Ein moderates Maß an Selbstüberhöhung und unrealistischem Optimismus ist kein Defekt, sondern gesund und hilfreich. Denn die rosarote Brille lässt uns über eigene Mankos hinwegblicken, gewinnender auftreten und Krisen besser meistern. Ist es Zeit für eine wissenschaftlich fundierte Ehrenrettung des Egos?

Außerdem: Lernen im Schlaf, im Foto-Rausch und Körper oder Psyche?