Vorschau Gehirn und Geist 09/19

Die Kristallkugel im Kopf

Unter Neuroforschern findet eine faszinierende Idee immer mehr Anhänger: die vom Gehirn als »Vorhersagemaschine«. Demnach blicken unsere grauen Zellen permanent in die Zukunft und verbessern stetig ihre Prognosen. Alles, was im Gehirn geschieht, sei dafür maßgeschneidert, glaubt auch Karl Friston vom University College in London. »Gehirn&Geist« porträtiert den vielleicht einflussreichsten Neurowissenschaftler der Welt und schildert Grundzüge sowie Konsequenzen seiner Theorie.

Außerdem: Spurensuche mit links, Das Geheimnis der Schönheit und Frauen leiden anders