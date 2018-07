Vorschau Gehirn und Geist 9/18

Mutige vor!

In einer neuen "Gehirn&Geist"-Serie "Mut, Respekt, Vertrauen" beleuchten wir drei Tugenden, die nach Ansicht vieler Zeitgenossen heute im Niedergang begriffen sind. Den Auftakt bildet die Psychologie des Muts – ob beim Streit-schlichten auf der Straße, in Job und Partnerschaft oder beim Einsatz für Ziele, die einem am Herzen liegen. Persönlichkeitsforscher ergründen, was kühne Menschen von Angsthasen unterscheidet und wie sich Mut fördern lässt. Eines scheint klar: Ohne Mut geht es dem Einzelnen wie auch der Gesellschaft schlecht.

Außerdem: Warum wir vergessen, Hype um die Achtsamkeit, Vom Schlaf getroffen.