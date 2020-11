Vorschau Spektrum der Wissenschaft Januar 2021

Besucher aus der Ferne

In den letzten Jahren sind zwei besondere Objekte im Vorbeiflug an der Sonne aufgefallen: Sie stammen aus anderen Sternsystemen! Vor allem die seltsamen Eigenschaften eines der interstellaren Boten stellen Astronomen bis heute vor Rätsel. Dank spezieller Teleskope dürften demnächst mehr solcher Eindringlinge beobachtet werden. Was verraten sie über die entlegenen Regionen der Galaxis, aus denen sie stammen?

Außerdem: Schlaue Vögel, transparente Biologie und geheimnisvolle Turbulenz