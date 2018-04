Vorschau Spektrum der Wissenschaft Juni 2018

Die Ära der Quantentechnologien

Die präzise Kontrolle einzelner Atome und Lichtteilchen stellt neuartige Sensoren, abhörsichere Netzwerke und futuristische Computer in Aussicht. Ein groß angelegtes Forschungsprogramm der Europäischen Union will diese Quantentechnologien nun zur Marktreife führen – und spendiert den Physikern und Ingenieuren eine Milliarde Euro an Förderung. Der Architekt dieses "Quanten-Flaggschiffs" berichtet exklusiv für Spektrum, wie Quantenphysik aus Europa gleich mehrere technologische Branchen revolutionieren soll.

Außerdem: Schlangen-Evolution, Grundwasser und der Dreißigjährige Krieg