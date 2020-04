Vorschau Spektrum der Wissenschaft Juni 2020

Eine neue Ordnung der Zeit

In konventionellen Kristallen sortieren sich die kleinsten Bestandtei-le zu räumlich wiederkehrenden Mustern. Vor wenigen Jahren haben theoretische Überlegungen eine hypothetische, bisher unbe-kannte Art der Regelmäßigkeit enthüllt: Zeitkristalle. Das Konzept erweitert die bisherigen Vorstellungen von Symmetrie in der Natur – zunächst scheinbar ohne Bezug zur physikalischen Realität. Doch inzwischen entdecken Forscher immer mehr exotische Materialien, in denen das Phänomen tatsächlich vorkommt.

Außerdem im Heft: Waldbrände, Leben auf einem galaktischen Archipel und die Jagd nach neuen Medikamenten