Vorschau Spektrum der Wissenschaft Oktober 2021

Bedrohte Artenvielfalt

Der Mensch greift massiv in die Ökosysteme der Erde ein. Die Zerstörung der Umwelt löste nicht nur eine weltweite Klimakrise aus, sondern verursachte auch ein Artensterben in nie da gewesener Geschwindigkeit. Insekten – die als Bestäuber eine wichtige Rolle für die Welternährung spielen – verschwinden; die Lebensräume seltener Amphibien gehen zu Grunde. Auf der 15. Weltbiodiversitätskonferenz, die im Oktober 2021 in China tagt, wollen sich Wissenschaftler für den Erhalt funktionierender Ökosysteme einsetzen.

