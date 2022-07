Vorschau Spektrum der Wissenschaft September 2022

Schutz vor Quantenhackern

In Cybersicherheitskreisen nennt man ihn den Q-Day: den Tag, an dem Quantencomputer das Internet zerstören werden. In Zukunft könnten die Geräte herkömmliche Verschlüsselungen knacken. Deshalb liefern sich Programmierer weltweit einen Wettlauf gegen die Zeit, um unsere Daten auch künftig zu schützen.

Außerdem: Proteinforschung und Schattenreich des Monds