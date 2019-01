Intuition: Die Stimme aus dem Inneren

Literaturtipps

Gigerenzer, G.: Risiko. Wie man die richtigen Entscheidungen trifft. C. Bertelsmann, München 2013.

Der Psychologe enthüllt unseren irrationalen Umgang mit Risiken und zeigt auf, wie man lernt, sie richtig einzuschätzen.

Kahneman, D.: Schnelles Denken, langsames Denken. Siedler, München 2011.

Der Nobelpreisträger erläutert anhand vieler Beispiele, in welche Denkfallen Menschen bei Entscheidungen tappen.

Quellen

Dijksterhuis, A. et al.: On Making the Right Choice: The Deliberation-Without-Attention Effect. . IIn: Science 311, S. 1005–1007, 2006

Kaufmann, L. et al.: Individual Modes and Patterns of Rational and Intuitive Decision-Making by Purchasing Managers. In: Journal of Purchasing & Supply Management 23, S. 82–93, 2017

Newell B. R. et al.: Unconscious Influences on Decision Making: A Critical Review. In: Behavioral and Brain Sciences 37.1, S. 1-19, 2014

Sahm, M., von Weizsäcker, R. K.: : Reason, Intuition, and Time. In: Managerial and Decision Economics 37, S.195–207, 2016