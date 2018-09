Literaturtipp

Joiner, T.: Mindlessness. The Corruption of Mindfulness in a Culture of Narcissism. Oxford University Press 2017

Plädoyer für eine Rückbesinnung auf »authentische« Achtsamkeit

