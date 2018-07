Auf einen Blick Die Macht der Nähe Der Psychologe Harry Harlow erkundete die Säulen der Mutter-Kind-Bindung. Zu diesem Zweck trennte er Baby-Makaken von ihren Eltern und bot ihnen verschiedene Attrappen als Ersatzmutter an. Die Jungtiere suchten die Nähe einer weich gepolsterten »Mutter« und verließen diese nur zur Nahrungsaufnahme. Für eine normale Entwicklung war ein Minimum an Umgang mit Artgenossen unentbehrlich. Die früh isolierten Affen zeigten teils schwere Verhaltensstörungen und waren selbst nicht in der Lage, Nachwuchs zu versorgen. Parallelen zu in der Kindheit vernachlässigten Menschen drängen sich auf.

Lässt sich Mutterliebe messen? Kann man experimentell erforschen, wie uns Wärme und Zuneigung vom Tag der Geburt an ­beeinflussen? Ja, man kann! Davon war in den 1950er Jahren der US-Psychologe Harry F. Harlow überzeugt.

Geboren 1905 in Fairfield (Iowa) als Sohn von Alonzo Harlow Israel und dessen Frau Mabel, wuchs er in ­einer landwirtschaftlich geprägten, kleinbürgerlichen Umgebung auf. Der Vater, dem als junger Mann ein Studium verwehrt geblieben war, lebte seine wissenschaftliche Ader als Hobby-Erfinder aus. Die Mutter sorgte für die vier Söhne, wurde von Harry später jedoch als kaltherzig beschrieben.

Der schüchterne, aber hochbegabte Harry studierte an der renommierten Stanford University in Kalifornien bei dem Psychologen Lewis Terman. Dessen Arbeiten zur geistigen Entwicklung von Kindern legten den Grundstein für den Stanford-Binet-Test, den lange Zeit wohl meistgenutzten Intelligenztest. Terman empfahl Harlow, den Nachnamen Israel abzulegen, da er ihm angesichts des grassierenden Antisemitismus Nachteile bringen könne. So übernahm sein Schüler den zweiten Vornamen des Vaters und promovierte 1930 als Harry Harlow. Schon bald darauf trat der aufstrebende Forscher eine Dozentenstelle an der University of Wisconsin in Madison an.

Für seine Experimente benötigte Harlow eigentlich eine größere Anzahl Ratten, doch in Madison war traditionell die Forschung an Rhesusaffen stark vertreten. Also begann auch er, mit den Primaten zu arbeiten. Seine wohl bekannteste Arbeit verschaffte ihm einen zweifelhaften Ruhm als Wissenschaftler, der mit Ethik und Tierrechten wenig am Hut hatte …