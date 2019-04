Glück: Warum es uns besser geht, als wir glauben

Literaturtipp

Schröder, M.: Warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden. Benevento, 2018

In diesem Buch setzt sich Martin Schröder ausführlich mit der Kluft zwischen gefühltem Notstand und objektiver Lebensverbesserung auseinander (siehe Rezension auf S. 86).

Quellen

Levari, D. et al.: Prevalence-induced concept change in human judgement. Science 360, 2018

Mitchell, T. R. et al.: Temporal adjustments in the evaluation of events: the »rosy view« . Journal of Experimental Social Psychology 33, 1997

Pietschnig, J., Voracek, M.: One century of global IQ gains: a formal meta-analysis of the Flynn effect (1909–2013). Perspectives on Psychological Science 10, 2015

Quoidbach, J. et al.: The end of history illusion. Science 339, 2013