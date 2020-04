Aerodynamik: Das Geheimnis des Fliegens

Auf einen Blick Nur Verstehen ist schöner Auf streng mathematischer Ebene wissen Ingenieure genau, warum Flugzeuge in der Luft bleiben. Doch es fehlt bis heute an einem gleichermaßen anschaulichen wie korrekten Modell. Die beiden gängigen populären Darstellungen der verschiedenen Kräfte und Einflussfaktoren haben fundamentale Schwächen. Aerodynamiker suchen schon lange nach einer allgemein verständlichen Interpretation ihrer Gleichungen. Neue Erklärungsansätze kommen dem zumindest ein wenig näher.

Im Dezember 2003 veröffentlichte die »New York Times« anlässlich des 100. Jahrestags des ersten Motorflugs der Gebrüder Wright einen Artikel, um eine scheinbar einfache Frage zu beantworten: Was hält Flugzeuge in der Luft? Dazu wandte sich die Zeitung an einen namhaften Autor mehrerer Lehrbücher auf dem Gebiet: John D. Anderson jr., Kurator für Aerodynamik am National Air and Space Museum in Washington, D.C.

Anderson jedoch betonte der »Times« gegenüber, es gebe »keine knappe Antwort« hinsichtlich des Ursprungs der als dynamischer Auftrieb bezeichneten Kraft. Experten verträten unterschiedliche Ansichten, manche sogar mit »religiöser Inbrunst«. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das ist an diesem Punkt in der Geschichte des Fliegens ziemlich erstaunlich. Selbst die natürlichen Prozesse der Evolution haben bereits vor Äonen Wege in die Luft gefunden. Warum sollte es so schwer sein zu erklären, wie es dazu kommt? …