Physik: Das kleinste der großen Rätsel

Auf einen Blick Geheimnisvolle Konstante Der Kosmos expandiert immer schneller. Wahrscheinlich sind kurzlebige Teilchenpaare aus dem Vakuum verantwortlich, deren Energie das All auseinanderdrückt. Wenn Physiker mit Hilfe der Quantenmechanik die Größe dieser Vakuumenergie berechnen, kommen sie jedoch auf eine viel größere Beschleunigung als jene, die Astronomen beobachten. Forscher beißen sich die Zähne an dem Problem aus. Womöglich lässt es sich nur mit einer Überarbeitung von Relativitätstheorie oder Quantenphysik lösen.

In jedem bisschen Nichts gibt es etwas. Wenn man an einer beliebigen Stelle des Weltalls – weit abseits von Planeten, Sternen und Galaxien – in immer kleinere Skalen hineinzoomt, würde man naiverweise erwarten, auf reines Vakuum zu stoßen. Aber das stimmt nicht. Wenn man ganz genau hinsähe, stieße man auf ein wildes Durcheinander aus Teilchen, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen und kurz darauf wieder verschwinden.

Der Grund: Die Quantenphysik, unsere Theorie des Allerkleinsten, lässt nichts einfach nicht zu. An einem Punkt in Raum und Zeit kann die Energie niemals exakt null sein; es bleibt immer etwas Spielraum. Die Folge sind »virtuelle« Teilchen, die sich die verfügbare Energie borgen. Meist ploppen sie als Paare aus Materie- und Antimaterie-Teilchen auf, die sich rasch wieder gegenseitig auslöschen.

Die virtuellen Partikel lassen das Vakuum gewissermaßen brodeln – sie drücken dabei jeden Flecken des Weltalls auseinander. Diese Aktivität gilt als die wahrscheinlichste Erklärung für das, was Kosmologen Dunkle Energie nennen. Sie umschreiben damit die Beobachtung, dass sich das Weltall immer schneller ausdehnt, und nicht, wie lange vermutet, entweder statisch ist oder mit einer gleich bleibenden Rate expandiert.

Das Problem mit der Vermutung ist, dass es nicht genug Dunkle Energie zu geben scheint …