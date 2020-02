Gute Frage: Warum sehen wir die Welt stabil, selbst wenn wir unsere Augen bewegen?

Quellen

Duhamel, J. et al.: The updating of the representation of visual space in parietal cortex by intended eye movements. Science 255, 1992

Morris, A. P., Krekelberg, B.: A stable visual world in primate primary visual cortex. Current Biology 29, 2019

Morris, A. P. et al.: Dynamics of eye-position signals in the dorsal visual system. Current Biology 22, 2012