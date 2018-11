Gute Frage: Warum besitzen wir zwei Gehirnhälften?

Literaturtipp

Ocklenburg, S., Güntürkün, O.: The Lateralized Brain: The Neuroscience and Evolution of Hemispheric Asymmetries. Academic Press, London 2017

Der Status quo der Lateralisierungsforschung

Quellen

Güntürkün, O., Ocklenburg, S.: Ontogenesis of Lateralization. In: Neuron 94, S. 249–263, 2017

Ströckens, F. et al.: Limb Preferences in Non-Human ­Vertebrates. In: Laterality 18, S. 536–575, 2013