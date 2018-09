Literaturtipp

Hassebrauck, M.: Die Gesetze der Liebe. Warum wir lieben, wen wir lieben. MVG, München 2013

Populäres Sachbuch zur vertiefenden Lektüre

Quellen

Gründl, M.: Determinanten physischer Attraktivität – der Einfluss von Durchschnittlichkeit, Symmetrie und sexuellem Dimorphismus auf die Attraktivität von Gesichtern. Habilitation, Universität Regensburg 2013

Perrett, D. I. et al.: Facial Attractiveness Judgements Reflect Learning of Parental Age Characteristics. In: Proceedings of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences 269, S. 873–880, 2002