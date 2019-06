Bildgebung: Monster-Scanner in Aktion

Lawrence, S. J. D. et al.: Laminar fMRI: Applications for cognitive neuroscience. NeuroImage 10.1016/j.neuroimage.2017.07.004, 2017

Schepkin, V. D. et al.: In vivo magnetic resonance imaging of sodium and diffusion in rat glioma at 21.1 T. Magnetic Resonance in Medicine 67, 2012